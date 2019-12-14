Определение коэффициента уплотнения грунта

Архитектура зданийЗакрыт2 заявки253 просмотра
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Услуга: Определение коэффициента уплотнения грунта

Ключевые фразы:

коэффициент уплотнения грунта

определение коэффициента уплотнения грунта

коэффициент уплотнения грунта +при обратной засыпке

Вычисление динамического модуля упругости грунтов

LSI-слова (важно использовать их по тексту, для более широкого тематического охвата):

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4 года назад
guest_15814283396157
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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