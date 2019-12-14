Оцифровка чертежей. Визуализация.

Архитектура зданийЗакрыт16 заявок485 просмотров
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3D модель. Поэтажнные разрезы и внешний вид со стандартными текстурами. Исполнение на Revit (строго) плюс AutoCad

Исходные данные – архитектурные чертежи pdf. Фото готового дома. 

Результат – файлы rvt. Чертежи dwg полностью повторяющие исходные архитектурные. 

В приложении фото дома для примерной оценки обьёма работ. 

4 года назад
Georgina2020
Валерий 
59 летКанада
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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