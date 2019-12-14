Оцифровка чертежей. Визуализация.

Нужен фасад 4-этажки. Я дам дом в Архикаде, и нужно пару вариантов фасада, или может один вариант. Хотелось бы, чтобы ценность дома выросла из-за вида этого фасада. Бюджет на это дело небольшой, от 25 до 50 долларов.