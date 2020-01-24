Сделаю банер на любую тему за 100-500рублей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать эскизный проект дома, взяв за основу дом из видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=e8Zso8kuvaE&list=PLqfuTj31GpAoPPY5XzrVF6ClDN0BLtn0L&index=2&t=81s
- Похожие заказы
- $5Архитектура зданийнет заявокЗакрыт4 года назад
- $1500
Планируем провести реконструкцию коммерческого здания (150 м.кв.) путем достройки 2-го этажа большей площади и возведение рядом стоящего 2-х этажного здания (140 м.кв) в едином архитектурном стиле. Предпочтение отдаем современным формам.Архитектура зданий15 заявокЗакрыт4 года назад
3D модель. Поэтажнные разрезы и внешний вид со стандартными текстурами. Исполнение на Revit (строго) плюс AutoCad Исходные данные – архитектурные чертежи pdf. Фото готового дома. Результат – файлы rvt. Чертежи dwg полностью повторяющие исходные архитектурные. В приложении фото ...Архитектура зданий16 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, задача заключается в разрисовки частного дома. Так как он должен выглядит после всех строительных работ. Примеры того, что бы я хотел, вы можете увидеть в закреплённых файлах. Я предоставлю фотографии дома для инспирации. За дополнительной ...Архитектура зданий11 заявокЗакрыт4 года назад
[b]Задача: [/b]сделать описание услуги для сайта [b]Услуга: [/b]Определение коэффициента уплотнения грунта [b]Ключевые фразы:[/b] коэффициент уплотнения грунта определение коэффициента уплотнения грунта коэффициент уплотнения грунта +при обратной засыпке Вычисление динамического модуля упругости грунтов [b]LSI-слова [/b](важно использовать их по тексту, для более ...Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1000
Требуется разработать проект рабочей документации раздел АР по зданию. Есть задания от смежных разделов и стадия П. Предпочтительно программа Revit. Общественное Здание 2000 метров 2 этажа. Есть наработки в программе revit: кладочные, маркировочные, окна, двери, ...Архитектура зданий7 заявокЗакрыт4 года назад
- $800
Требуется собрать альбомы аго по нескольким зданиям. В программе AutoCAD. Имеются планы, разрезы и фасады, которые нужно отредактировать и доработать. Так же оформить по требованиям постановления. Ищу ответственного исполнителя с опытом подобной работы. Жду примеры ...Архитектура зданий3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется сделать визуализацию деревянных строений для сайтаНесколько ракурсов + поэтажные планы,проекты несложные по планировкеИщу ответственного исполнителя,обязательно с опытом подобной работы и наличием портфолиоЗакажу не менее 10 визуализаций,возможно дальнейшее сотрудничествоАрхитектура зданий26 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить расчёт нагрузки и схему возводимой монолитной плиты по профнастилу в квартире жилого дома. Состав: двутавр №20, профлист 75, бетон, арматура. Размеры в приложении.Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Andreasstudio/portfolio/arhitektura-zdanij-75/turbaza-na-territorii-landshaftnogo-parka-2101857/]Пример работы[/url]Архитектура зданий10 заявокЗакрыт4 года назад