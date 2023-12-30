Проектирование, дизайн-проекты зданий, помещений, мебели и т.п. в КОМПАС 3D, ArchiCAD,

При заинтересованности добросовестных клиентов, предпочтение отдаю: 1) безопасности, 2) функциональности, 3) простоте и удобству использования и изготовления, 4) удешевлению, - не в ущерб качеству итогового результата (оптимизация соотношения конечная стоимость/качество).

Предпочитаю убедиться, что предоставляю Вам наилучшие (на данный момент и в данных условиях) варианты решения Ваших проблем.

P. S. При заказах "на поток" для взаимовыгодной саморегуляции соотношения качество/цена=продажи, готов к разработке под договорной процент от факт. продаж изделий.