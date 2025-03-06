Требуется специалист для создания дизайна упаковки (коробки) для новой модели фонаря. Необходимо ориентироваться на образцы предыдущих коробок и сохранить единый стиль. Подготовьте визуальные концепты, соответствующие заданным требованиям.
Дизайн упаковки пищевых добавок
Ищу дизайнера для разработки упаковки пищевых добавок. Необходимо создать привлекательный и функциональный дизайн, который будет соответствовать современным стандартам и требованиям рынка. Важно учитывать целевую аудиторию и особенности продукта.
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