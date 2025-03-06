Дизайн упаковки пищевых добавок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки29 просмотров

Ищу дизайнера для разработки упаковки пищевых добавок. Необходимо создать привлекательный и функциональный дизайн, который будет соответствовать современным стандартам и требованиям рынка. Важно учитывать целевую аудиторию и особенности продукта.

Дизайн объектов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Валерия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
23 дня назад
1 отзыв
месяц назад
Анастасия
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
день назад
месяц назад
Захар
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад