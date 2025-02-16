Требуется разработка дизайна этикетки для косметического средства, предназначенного для роста волос. Этикетка должна быть адаптирована для наклейки на флакон. Присутствие портфолио и указание стоимости и сроков выполнения обязательны.
Дизайн этикетки
Нужен дизайн этикетки для пива в стиле "гравюра" (пример прилагаю). Пиво в стиле baltic porter, тёмное пиво с характером, поэтому этикетка должна это отражать. Прилагаю примеры фона, который нужно переработать и вывести на него акцент который будет цеплять. Корабль возможно или другой элемент.
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