Логотип и продукция духов

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Закрыт21 заявка78 просмотров

Ищу дизайнера логотипа, и всего что связано с дизайном продукции. Минимализм, люкс, женственность и сила должны отражаться в дизайне

Создание логотипов
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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