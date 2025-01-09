Ищется дизайнер для разработки минималистичного дизайна продукции в премиум сегменте. Требуется наличие опыта работы с брендами одежды. Бюджет составляет до 100 тыс тг (20 тыс рублей).
Дизайн плашки "Состав команды"
КОНКУРС!
Нужно придумать дизайн элемента "Состав команды" для футбольной трансляции.
Дизайн должен быть стильный, красивый, современный. Темно-синие тона.
Приблизительный пример прикреплен: отображаем по диагонали стартовый состав (11 человек: номер и фамилия имя + тренер). А рядом размещаем такой же диагональный блок, но поменьше с запасными (12 человек).
Выбранному исполнителю отдельно закажу и другие элементы этого же графического пакета в том же стиле.
Дедлайн приема работ: 22 января 12:00 CET.
Победителю - 40 долл и новые заказы для этого же проекта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать стильный и современный дизайн элемента 'Состав команды' для футбольной трансляции. Дизайн должен включать отображение стартового состава по диагонали, а также запасного состава и тренера. Пример прикреплен. Укажите в заявке бюджет и сроки выполнения. Возможна дальнейшая работа над другими элементами графического пакета.Дизайн продукции7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо разработать дизайн документов для использования в качестве раздаточного материала для клиентов. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании подобных материалов и предлагать креативные решения.Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $60
Необходимо разработать дизайн 4 карточек для настольной игры в стиле фэнтези. Все детали и требования представлены в прикрепленном файле. Ожидается креативный подход и внимание к стилистике игры.Дизайн продукции10 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо разработать дизайн концепт линейки видеорегистраторов. Ищется специалист с опытом работы в промышленном дизайне от года и наличием портфолио с гаджетами. Бюджет обсуждается.Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки оригинальных купонов для рекламных акций. Необходим привлекательный и креативный дизайн, который будет выделяться и привлекать внимание клиентов. Поделитесь своими идеями и примерами работ.Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки уникального и привлекательного дизайна упаковки для улиточной фермы. Дизайн должен выделять продукт на полках магазинов и эффективно представлять его. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для создания уникального и привлекательного дизайна упаковки для домашних полуфабрикатов. Необходимо учитывать целевую аудиторию и современные тенденции в дизайне упаковки, чтобы выделить продукцию на рынке.Дизайн продукции7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработать дизайн новогодней открытки для патентной-юридической компании с учетом фирменного стиля. Открытка предназначена для размещения на сайте, электронной рассылки и социальных сетях. Обратите внимание на соблюдение корпоративных цветов и элементов брендинга.Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
Ищется специалист для полного редизайна упаковки продукции бренда обувной косметики DAMAVIK MODERN CARE. Упаковка должна соответствовать современным трендам и выделяться на фоне конкурентов. Основная задача — адаптировать бренд к рыночным условиям и сделать его более привлекательным для покупателей. Предпочтительный формат макетов – cdr (CorelDraw).Дизайн продукции6 заявокЗакрыт3 месяца назад