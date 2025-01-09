Дизайн плашки "Состав команды"

# 1 — $ 40

КОНКУРС!

Нужно придумать дизайн элемента "Состав команды" для футбольной трансляции.

Дизайн должен быть стильный, красивый, современный. Темно-синие тона.

Приблизительный пример прикреплен: отображаем по диагонали стартовый состав (11 человек: номер и фамилия имя + тренер). А рядом размещаем такой же диагональный блок, но поменьше с запасными (12 человек).

Выбранному исполнителю отдельно закажу и другие элементы этого же графического пакета в том же стиле.

Дедлайн приема работ: 22 января 12:00 CET.

Победителю - 40 долл и новые заказы для этого же проекта.