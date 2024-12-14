Дизайн документов для клиентов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт1 заявка35 просмотров

Требуется создать дизайн документов, которые будут использоваться в качестве раздаточного материала для клиентов. Идеальный дизайнер должен иметь опыт в разработке подобных материалов и быть готовым предложить креативные решения.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Артём
 
24 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад