Требуется верстка книги-раскраски формата 8,5 х 11 для KDP Amazon. Задача включает оформление обложки (лицевая и оборотная стороны) с учетом печатных рамок и кодов, а также верстку первых пяти страниц раскрасок. Необходим опыт в работе с Amazon и ссылки на выполненные проекты. Предоставить шаблоны для редактирования в Photoshop и Illustrator.
Графический дизайнер для буклетов
Требуется графический дизайнер для создания трех буклетов. Необходимо быстро выполнить работу с высоким качеством. Желаемый стиль и детали будут обсуждены с кандидатом.
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