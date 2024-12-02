Графический дизайнер для буклетов

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрытнет заявок14 просмотров

Требуется графический дизайнер для создания трех буклетов. Необходимо быстро выполнить работу с высоким качеством. Желаемый стиль и детали будут обсуждены с кандидатом.

4 месяца назад
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