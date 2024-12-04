Коммерческое предложение на фирменном бланке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка4 просмотра

Доброго времени

Просим на основании стиля карманного календарика составить коммерческое предложение и разместить его на фирменном бланке

5 месяцев назад
grinvitch282
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
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Выбранный исполнитель

Sawchenko
Андрей 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
$10
3 дня
Escrow
Хороший исполнитель. Благодаря за работу
Благодарю Любов за сотрудничество. Оплата в срок, быстро пришли к конечному варианту работы! Сотрудничаем не первый раз

Заявки фрилансеров

Sawchenko
Андрей 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад