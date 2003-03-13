Нанести логотипы на футболку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок41 просмотр

Нужно нанести имеющиеся логотипы и надпись на футболку и предоставить исходники для типографии.

Отрисовка логотипов
5 месяцев назад
alextoni
34 года
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mane_3Design
Мане 
22 года
год в сервисе
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2 часа назад
5 месяцев назад
$50
1 день
Escrow
Я жду ответа заказчика уже 1 неделю. Пока ответа не получила. Работа выполнена.

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