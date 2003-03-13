Требуется специалист для создания красивых превью для YouTube на основе предоставленных заказчиком фотографий. Необходимо умение работать с текстом, интегрировать объекты в окружение и находить исходники. Ожидается сотрудничество на постоянной основе. Укажите цену за одну работу и наличие портфолио приветствуется. Оплата производится только в гривнах.
Нанести логотипы на футболку
Нужно нанести имеющиеся логотипы и надпись на футболку и предоставить исходники для типографии.
Выбранный исполнитель
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