Нанести логотипы на футболку

Требуется специалист для создания красивых превью для YouTube на основе предоставленных заказчиком фотографий. Необходимо умение работать с текстом, интегрировать объекты в окружение и находить исходники. Ожидается сотрудничество на постоянной основе. Укажите цену за одну работу и наличие портфолио приветствуется. Оплата производится только в гривнах.