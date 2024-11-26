Дизайнер полиграфии для оформления книги

Я ищу дизайнера полиграфии, который сможет стильно оформить книгу в класическом дизайне в формате фотоальбома.

Необходимо подготовить книгу к печати, которая будет содержать фотографии и несколько строк текста.

Работа должна быть выполнена профессионально и с вниманием к деталям.