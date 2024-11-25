Требуется разработать дизайн домика в стиле гжельской росписи для последующей 3D-печати. Необходимо учитывать размеры, указанные в файле, оставляя 3 см запаса для крепления к фанере. Пример домика предоставлен для ориентира.
Макеты в ежемесячную печатную версию журнала
Я ищу дизайнера для создания 5 макетов в ежемесячную печатную версию журнала на тему психология и эмоции.
Приветствуются работы с использованием нейросетей, но это не обязательно.
Дедлайн для оформления макетов - 12 декабря.
Я принимаю примеры работ и портфолио.
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