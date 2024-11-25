Требуется разработка макета флаера для клиники с двумя филиалами. Одна сторона будет одинаковой для обоих филиалов, вторая - с уникальным логотипом и контактными данными. В итоге необходимо создать три поверхности. Исходные материалы будут предоставлены, также рассмотрим другие варианты дизайна.