Верстка Документа word формата А5

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Закрыт2 заявки24 просмотра

Доброго времени суток!

Хотел бы найти человека, что поможет мне сделать готовый для печати документ Word.

Я предоставлю стихотворения и изображения к ним. Документ должен представлять из себя книгу формата pocket A5, а количество страниц делиться на 8.

Верстка книг
5 месяцев назад
AuRost
20 лет
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Falker121
Акнев 
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Данияр
 
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Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Falker121
Акнев 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад