В отложенных постах тг канала есть 743, в каждом их которых нужно проставить эмодзи и оформить шрифт. На один пост в среднем уходит чуть больше 3х мин, примерно, общее время заказа - 40ч.

Если тебе интересна данная вакансия, ответь на вопросы:

1) Есть ли у тебя Телеграмм премиум

2) Сколько готова(-ва) уделять времени в день