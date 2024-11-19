Редактирование Телеграмм постов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок288 просмотров

В отложенных постах тг канала есть 743, в каждом их которых нужно проставить эмодзи и оформить шрифт. На один пост в среднем уходит чуть больше 3х мин, примерно, общее время заказа - 40ч.

Если тебе интересна данная вакансия, ответь на вопросы:

1) Есть ли у тебя Телеграмм премиум

2) Сколько готова(-ва) уделять времени в день

TelegramРедактирование изображений
5 месяцев назад
guest_1731964580229
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DeN_1s
Денис 
23 года
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
$50
4 дня

Заявки фрилансеров

Андрей
 
36 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
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42 года
год в сервисе
Была
12 дней назад
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21 год
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
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29 лет
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад
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22 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
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22 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ольга
 
35 лет
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5 месяцев назад
5 месяцев назад
Александра
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Андрей
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
DeN_1s
Денис 
23 года
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад