Стартап IDreem ищет копирайтера с уровнем английского C1 и опытом от 2 лет в копирайтинге, журналистике или аналитике. Задача включает составление писем, анализ открытых источников и структурирование информации о карьерном пути клиента. Работа удаленная с гибким графиком, оплата в долларах или криптовалюте.