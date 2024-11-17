Ищется копирайтер с опытом работы в сфере здоровья для написания материалов на темы заболеваний ЖКТ, печени, почек и ковидной истории. Использование чата GPT недопустимо. Планируется тестовое задание для кандидатов.
Копирайтер для ведения ТГК по тематике игр, геймдева
Ищу копирайтера для ведения Телеграм-канала по тематике игр и геймдева.
Требуется опыт в написании контента на данную тематику.
Объем работ и условия оплаты обсуждаются.
Жду ваши предложения!
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