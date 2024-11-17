Копирайтер для ведения ТГК по тематике игр, геймдева

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Закрыт4 заявки56 просмотров

Ищу копирайтера для ведения Телеграм-канала по тематике игр и геймдева.

Требуется опыт в написании контента на данную тематику.

Объем работ и условия оплаты обсуждаются.

Жду ваши предложения!

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6 месяцев назад
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