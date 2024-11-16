Контент-редактор в онлайн журнал

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт6 заявок77 просмотров

Я ищу контент-редактора для работы в онлайн журнале.

Работа удаленная, занимает 2-3 часа в день, 3-4 дня в неделю.

Оплата постоянная.

Основные требования: разбираться и любить кино, иметь большую насмотренность.

Пишите на указанный email.

6 месяцев назад
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