Требуется провести качественный пруфридинг украинской версии сайта, состоящего из 25 страниц. Ожидается результат в формате, который включает понятные правки, например, с выделением изменений в Word-документе. Объем текста ориентировочно составляет 15-30 тыс символов.
Контент-редактор в онлайн журнал
Я ищу контент-редактора для работы в онлайн журнале.
Работа удаленная, занимает 2-3 часа в день, 3-4 дня в неделю.
Оплата постоянная.
Основные требования: разбираться и любить кино, иметь большую насмотренность.
Пишите на указанный email.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер для разработки красивых чек-листов в формате ПДФ. Задача включает создание на основе готового текста и технического задания. Идеальный кандидат должен обладать насмотренностью, чувством вкуса и умением соблюдать сроки. Укажите расценки и прикладывайте портфолио с примерами работ.Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Ищется опытный редактор для подготовки статей на автомобильную тематику. Задачи: сбор и согласование контент-планов, работа с комментариями клиента, написание текстов и коммуникация с командой. Требуется опыт работы, навыки управления задачами и знание темы. Предлагается удаленная работа и поддержка профессионального развития.Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $35
Необходимо создать 750 скриншотов манхвы и написать к каждому описания по одному предложению. Общее количество знаков в тексте должно составлять минимум 55 000 символов. Обеспечить соответствие нумерации скриншотов и предложений, избегать скучных сцен. Имя героев заменить на упрощенные, использовать разнообразные формулировки и избегать сокращений. Работа требует внимательности и креативного подхода.Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $4
Предлагается услуга перепечатки текстов с сканированных документов и книжных носителей. Включает ввод цифровой информации, корректуру и модификацию текстов из графических файлов. Обеспечивается вежливое общение и своевременное выполнение заказа.Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Требуется автор-редактор для редактирования книги о дизайне интерьера объемом 250 страниц. Необходимо привести текст к единому стилю, добавить живости и вникнуть в тему. Возможно, потребуется что-то дописать или изменить. Стиль — бизнес литература, срок выполнения более месяца. Бюджет открытый.Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $4
Требуется срочно отредактировать текст на фото, в частности изменить цифры и месяца. Задача выполняется быстро и легко. Идеально подходит для фрилансеров, готовых работать в сжатые сроки.Редактирование и Корректура54 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Шукається редактор/коректор художнього тексту українською мовою для вичитки окремих частин книги. Дедлайну немає, глави надходять поступово. Розглядаються питання по конкретних абзацах або реченнях. Можливість зазначити редактора при публікації книги онлайн. Важливі ціни на послуги.Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется редактирование текста на фотографии. Необходима коррекция и уточнение деталей задания. Ожидается качественная обработка изображения с текстом.Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется разработать шаблоны документов для Microsoft Word, включая стили, рамки и оглавление согласно ГОСТ 34. Необходимо убрать лишние стили из шаблонов для упрощения использования.Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт5 месяцев назад