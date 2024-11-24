Ищется дизайнер презентаций для срочного проекта в Apple Keynote. Необходимо создать 10 слайдов с современным дизайном в срок 24-48 часов. Задача включает разработку презентации с учетом структуры и содержания, создание визуально привлекательных и профессиональных слайдов. Требуется опыт работы в Apple Keynote, чувство стиля и внимание к деталям.