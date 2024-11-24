Собрать красивый учебник

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт3 заявки21 просмотр

Нужно собрать множество pdf в файл в один красивый учебник. Необходима обложка, содержание, предисловие, разбивка по главам, грамотное распределение текста по страницам.

Верстка книгДизайн обложек
5 месяцев назад
guest_16396746444963
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