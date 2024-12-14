Дизайн объявления о продаже квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка23 просмотра

Необходимо создать дизайн объявления о продаже квартиры в формате A5, цветной. Макет должен быть симпатичным и аккуратным. В тексте указаны детали квартиры и контактные данные. Требуется разместить 3-4 фото в объявлении, использовать отрывной тип лапши, номер телефона должен быть под текстом, также нужен QR-код. Срок выполнения - 4 часа.

Дизайн листовок
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Серафим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад