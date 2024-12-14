Дизайн объявления о продаже квартиры

Требуется верстка книги-раскраски формата 8,5 х 11 для KDP Amazon. Задача включает оформление обложки (лицевая и оборотная стороны) с учетом печатных рамок и кодов, а также верстку первых пяти страниц раскрасок. Необходим опыт в работе с Amazon и ссылки на выполненные проекты. Предоставить шаблоны для редактирования в Photoshop и Illustrator.