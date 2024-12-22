Дизайн упаковки улиточной фермы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт2 заявки11 просмотров

Ищем дизайнера для упаковки улиточной фермы. Требуется создать уникальный и привлекающий внимание дизайн упаковки, который будет хорошо представлять наш продукт и выделяться на полках магазинов.

Дизайн объектов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
4 месяца назад
#1
Дизайн продукции