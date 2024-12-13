Ищется специалист по дизайну полиграфической продукции для постоянной работы. Задачи: создание постов и сторис для Инстаграма, флаеров, сертификатов и дипломов. Необходимо перерисовать макеты в фирменный стиль и подготовить исходники в Corel или Figma. Ожидается профессиональный подход к выполнению задач.