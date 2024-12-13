Разработать несколько концептов для ковриков по йоги и доработать его

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки26 просмотров

Необходимо разработать несколько концептов ковриков для йоги по ТЗ и после апрува одного из вариантов, доработать его.

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