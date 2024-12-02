Дизайн полиграфической продукции

Ищу на постоянную сдельную работу. Задачи, которые появляются регулярно:

дизайн постов и сторис для Инстаграм; флаера, раздаточные материалы дипломы/сертификаты/благодарственные письма

В данный момент нужно перерисовать макеты, приложенные к этому сообщению, в наш фирменный стиль и сделать это более профессионально.

Желательно, чтобы исходники были в кореле или фигме.