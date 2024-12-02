Дизайн полиграфической продукции

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок36 просмотров

Ищу на постоянную сдельную работу. Задачи, которые появляются регулярно:

  1. дизайн постов и сторис для Инстаграм;

  2. флаера, раздаточные материалы

  3. дипломы/сертификаты/благодарственные письма

В данный момент нужно перерисовать макеты, приложенные к этому сообщению, в наш фирменный стиль и сделать это более профессионально.

Желательно, чтобы исходники были в кореле или фигме.

CorelDRAWFigmaДизайн постовРазработка фирменного стиля
5 месяцев назад
kharikein
Азат 
36 лет
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Был
3 месяца назад
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