Создание упаковок для бренда косметики

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  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки10 просмотров

Американский бренд косметики ищет дизайнера с опытом создания упаковок для товаров.

Пожалуйста, прикрепляйте к отклику примеры своих работ.

Дедлайн: 7 декабря в 00:00.

Дизайн объектов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Дина
 
43 года
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
5 месяцев назад
#1
Дизайн продукции
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
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