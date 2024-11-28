Создать шаблон-макет для карточки товара, который будет использоваться для разных товаров, но с постоянным дизайном. Все товары будут отображаться в едином стиле, с возможностью замены только изображения товара и некоторых текстовых данных (название, описание).

Описание проекта:

Необходимо разработать универсальный шаблон для карточки товара, который будет использоваться в интернет-магазине для разных товаров. Дизайн карточки должен быть выполнен в корпоративных цветах и стиле бренда Lada/АвтоВАЗ, создавая у пользователей ассоциации с оригинальной продукцией бренда.

Основные требования: