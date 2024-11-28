Ищется дизайнер для разработки макетов упаковки нового бренда напитков. Дизайн должен быть ярким и прорывным, с вау-эффектом, чтобы привлечь молодежную целевую аудиторию. Опыт в создании упаковок обязателен.
Создание шаблона карточки товара
Создать шаблон-макет для карточки товара, который будет использоваться для разных товаров, но с постоянным дизайном. Все товары будут отображаться в едином стиле, с возможностью замены только изображения товара и некоторых текстовых данных (название, описание).
Описание проекта:
Необходимо разработать универсальный шаблон для карточки товара, который будет использоваться в интернет-магазине для разных товаров. Дизайн карточки должен быть выполнен в корпоративных цветах и стиле бренда Lada/АвтоВАЗ, создавая у пользователей ассоциации с оригинальной продукцией бренда.
Основные требования:
Цветовая палитра:
Дизайн шаблона должен использовать один из двух наборов корпоративных цветов бренда АвтоВАЗ в зависимости от вариации дизайна (старый или новый).
Создать шаблон в двух примерах, в старом дизайне и в новом.
Старый дизайн:
Белый, синий, голубой, красный.
Новый дизайн:
Темно-серый, светло-серый, белый, оранжевый.
Стиль и элементы дизайна:
Шаблон должен быть минималистичным, современным и чистым, как в дизайне корпоративных материалов АвтоВАЗа.
Включить элементы дизайна, которые ассоциируются с автомобилями: например, четкие линии, элементы, напоминающие автомобильные детали (например, шестеренки, решетки радиаторов или прочие элементы, ассоциирующиеся с автомобилями).
Дизайн должен быть адаптивным, то есть хорошо выглядеть как на десктопной версии, так и на мобильных устройствах.
Все элементы дизайна, такие как шрифты, кнопки и разделы, должны быть фиксированными, а изменения должны касаться только фотографий товара и текстов.
Типографика:
Использовать шрифт, схожий с тем, который используется в корпоративных материалах АвтоВАЗа.
Размеры шрифтов должны быть гармонично расположены и обеспечивать удобное восприятие на любых устройствах.
Конструкция шаблона:
Изображение товара: Место для изображения товара должно быть фиксированным, с размерами, подходящими для размещения изображений с высоким качеством. Это будет центральный элемент карточки товара.
Название товара: Заголовок с возможностью изменения в зависимости от наименования товара.
Описание товара: Краткое описание товара, которое будет изменяться в зависимости от конкретного продукта.
Адаптивность:
Карточка должна корректно отображаться на разных устройствах (ПК, планшет, мобильный телефон).
Функциональные элементы:
Карточка должна быть визуально разделена на несколько частей: изображение товара, название
Все элементы должны быть на одном уровне (по оси X) и не создавать лишних отступов, чтобы дизайн был аккуратным и не перегруженным.
Требования к макету:
Все элементы дизайна (цвета, шрифты, кнопки) должны быть согласованы с корпоративным стилем бренда АвтоВАЗ.
Карточка товара должна быть универсальной и подходить для любых категорий товаров (автомобили, автозапчасти, аксессуары и т.д.).
Файлы и формат:
Требуется предоставить шаблон в формате, удобном для дальнейшей интеграции (например, PSD, Figma, или другие). Важно, чтобы макет был легко редактируемым для внесения изменений в фото товара и текстовые данные.
Дополнительные требования:
Шаблон должен быть легким и оптимизированным для быстрого загрузки на веб-странице.
Предпочтительно использовать CSS или другие веб-технологии для стилизации, чтобы шаблон можно было интегрировать в систему.
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