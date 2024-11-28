Создание шаблона карточки товара

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт4 заявки65 просмотров

Создать шаблон-макет для карточки товара, который будет использоваться для разных товаров, но с постоянным дизайном. Все товары будут отображаться в едином стиле, с возможностью замены только изображения товара и некоторых текстовых данных (название, описание).

Описание проекта:
Необходимо разработать универсальный шаблон для карточки товара, который будет использоваться в интернет-магазине для разных товаров. Дизайн карточки должен быть выполнен в корпоративных цветах и стиле бренда Lada/АвтоВАЗ, создавая у пользователей ассоциации с оригинальной продукцией бренда.

Основные требования:

  1. Цветовая палитра:
    Дизайн шаблона должен использовать один из двух наборов корпоративных цветов бренда АвтоВАЗ в зависимости от вариации дизайна (старый или новый).

    Создать шаблон в двух примерах, в старом дизайне и в новом.

    • Старый дизайн:
      Белый, синий, голубой, красный.

    • Новый дизайн:
      Темно-серый, светло-серый, белый, оранжевый.

  2. Стиль и элементы дизайна:

    • Шаблон должен быть минималистичным, современным и чистым, как в дизайне корпоративных материалов АвтоВАЗа.

    • Включить элементы дизайна, которые ассоциируются с автомобилями: например, четкие линии, элементы, напоминающие автомобильные детали (например, шестеренки, решетки радиаторов или прочие элементы, ассоциирующиеся с автомобилями).

    • Дизайн должен быть адаптивным, то есть хорошо выглядеть как на десктопной версии, так и на мобильных устройствах.

    • Все элементы дизайна, такие как шрифты, кнопки и разделы, должны быть фиксированными, а изменения должны касаться только фотографий товара и текстов.

  3. Типографика:

    • Использовать шрифт, схожий с тем, который используется в корпоративных материалах АвтоВАЗа.

    • Размеры шрифтов должны быть гармонично расположены и обеспечивать удобное восприятие на любых устройствах.

  4. Конструкция шаблона:

    • Изображение товара: Место для изображения товара должно быть фиксированным, с размерами, подходящими для размещения изображений с высоким качеством. Это будет центральный элемент карточки товара.

    • Название товара: Заголовок с возможностью изменения в зависимости от наименования товара.

    • Описание товара: Краткое описание товара, которое будет изменяться в зависимости от конкретного продукта.

  5. Адаптивность:

    • Карточка должна корректно отображаться на разных устройствах (ПК, планшет, мобильный телефон).

  6. Функциональные элементы:

    • Карточка должна быть визуально разделена на несколько частей: изображение товара, название

    • Все элементы должны быть на одном уровне (по оси X) и не создавать лишних отступов, чтобы дизайн был аккуратным и не перегруженным.

  7. Требования к макету:

    • Все элементы дизайна (цвета, шрифты, кнопки) должны быть согласованы с корпоративным стилем бренда АвтоВАЗ.

    • Карточка товара должна быть универсальной и подходить для любых категорий товаров (автомобили, автозапчасти, аксессуары и т.д.).

  8. Файлы и формат:

    • Требуется предоставить шаблон в формате, удобном для дальнейшей интеграции (например, PSD, Figma, или другие). Важно, чтобы макет был легко редактируемым для внесения изменений в фото товара и текстовые данные.

  9. Дополнительные требования:

    • Шаблон должен быть легким и оптимизированным для быстрого загрузки на веб-странице.

    • Предпочтительно использовать CSS или другие веб-технологии для стилизации, чтобы шаблон можно было интегрировать в систему.

Дизайн карточекСоздание карточек товаров
5 месяцев назад
yakovlev_ivan
Иван 
30 лет
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Был
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