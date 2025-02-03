Есть готовая брошюра в ворде и есть пример как оформить.

Нужно её также примерно оформить ( всё вышлю откликнувшимся)

Работа не пыльная, разбавить картинками где-то(делается всё через нейросеть-картинки), самим ничего отрисовывать не нужно.

Готовая работа нужна в формате .docx и .pdf

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