Оформить брошюру по примеру

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт23 заявки146 просмотров

Есть готовая брошюра в ворде и есть пример как оформить.

Нужно её также примерно оформить ( всё вышлю откликнувшимся)

Работа не пыльная, разбавить картинками где-то(делается всё через нейросеть-картинки), самим ничего отрисовывать не нужно.

Готовая работа нужна в формате .docx и .pdf

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3 месяца назад
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