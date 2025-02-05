Узор для карбоновой рамы дрона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки24 просмотра

Здравствуйте,

1. Нужно сделать дизайн вырезов для карбоновой рамы дрона, как на этих примерах:
1) https://gyazo.com/21037376397745199938cbe9f8d6a378
2) https://gyazo.com/769c856a267c0e6f54b66d5d12a6b65d
3) https://gyazo.com/c6bf8546631c33db5657e7d710b4e560
4) https://gyazo.com/d36fba01be75e1d9411c43426dec3641

2. Нужно сделать по подобию, но уникальный дизайн.
3. Он может состоять из разных фигур, линий и др. форм.
4. Ширина выреза не может быть меньше 2мм
5. Углы всех вырезов должны быть закруглены.
6. Всего 3 пластины, на которых нужно сделать эти вырезы.

Во вложении части рамы на которых нужно сделать эти вырезы. Зеленым выделена РАБОЧАЯ зона (за нее вырезы выходить не должны).

Жду ваши предложения.
С ув.,
Вячеслав

Дизайн объектов
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