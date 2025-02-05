Здравствуйте,



1. Нужно сделать дизайн вырезов для карбоновой рамы дрона, как на этих примерах:

1) https://gyazo.com/21037376397745199938cbe9f8d6a378

2) https://gyazo.com/769c856a267c0e6f54b66d5d12a6b65d

3) https://gyazo.com/c6bf8546631c33db5657e7d710b4e560

4) https://gyazo.com/d36fba01be75e1d9411c43426dec3641



2. Нужно сделать по подобию, но уникальный дизайн.

3. Он может состоять из разных фигур, линий и др. форм.

4. Ширина выреза не может быть меньше 2мм

5. Углы всех вырезов должны быть закруглены.

6. Всего 3 пластины, на которых нужно сделать эти вырезы.



Во вложении части рамы на которых нужно сделать эти вырезы. Зеленым выделена РАБОЧАЯ зона (за нее вырезы выходить не должны).



Жду ваши предложения.

С ув.,

Вячеслав