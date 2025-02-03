Создание картинки для страницы салона красоты. Нужно сначала сделать обтравку фото (вырезать людей с фона) и затем создать с этими людьми образ для вставки напротив текста. Текста на картинке не будет, нужно только придумать как красиво добавить какие-то элементы, линии, орнаменты или геометрические фигуры в фото с людьми, чтобы плавно и стильно связать фото с общим видом остальной страницы.