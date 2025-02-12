Требуется разработать уникальный дизайн вырезов для карбоновой рамы дрона. Необходимо создать три пластины с вырезами, ширина которых не должна быть меньше 2мм, а углы всех вырезов должны быть закруглены. Важной частью является соблюдение рабочей зоны, обозначенной на предоставленных материалах.
Дизайн этикетки товара (дизайн товара)
Нужен дизайн этикетки для косметического средства для роста волос (наклейка на флакон)
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