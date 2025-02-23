Дизайнер для макетов конвертов

Требуется иллюстратор для создания около 80 иллюстраций к книге об эволюции психики. Стиль иллюстраций должен быть близким к предоставленным примерам, включая древние фигурки, наскальные рисунки, маски и украшения. Основная часть рисунков черно-белая, некоторые могут быть цветными. Возможность дальнейшего сотрудничества в следующих книгах.