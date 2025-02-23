Дизайнер для макетов конвертов

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Закрыт4 заявки21 просмотр

Ищем дизайнера для проектной задачи по созданию макетов для конвертов. Нужно добавить разные надписи и элементы из готовых иллюстраций. Готовы обсуждать комфортный гонорар.

Дизайн обложек
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ксения
 
40 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Дарьяна
 
25 лет
2 года в сервисе
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7 дней назад
2 месяца назад
Алина
 
21 год
год в сервисе
Была
15 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад
#1
Дизайн продукции