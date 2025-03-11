Дизайн упаковки ( коробки) для фонаря.

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  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок52 просмотра

Добрый день, необходим специалист , который сможет выполнить дизайн упаковки ( коробки) для фонаря ( новая позиция). есть образцы дизайна предыдущих коробок, нужно сделать в том же стиле.

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месяц назад
guest_1742401873616
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