Дизайн упаковки для сыра и вспомогательных элементов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт2 заявки32 просмотра

Ищем дизайнера для создания коробочки для сыра и вспомогательных элементов. Требуется портфолио с примерами упаковки для товаров. После утверждения работы с руководителем компании будет этап согласования.

2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Аліна
 
17 лет
6 месяцев в сервисе
Была
10 часов назад
2 месяца назад
Рената
 
17 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад