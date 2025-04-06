Разработать дизайн упаковки ТМ "KRASH"

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Открыт8 заявок209 просмотров

Тестовая задача: Разработка упаковки для батончиков и конфет ТМ "KRASH"

Общее описание: Необходимо создать упаковку для батончиков и конфет с протеином 10% и без сахара. Упаковка должна быть выполнена в брутально-спортивном стиле, с использованием черного цвета, добавить фуд-зону. Прикладываю референс - это наш текущий продукт, который хорошо продается. Хочется сделать что-то в этом же духе (но не такое же). Предусмотреть, что в линейке будет несколько вкусов, добавить изменяемый элемент, чтобы быстро различать вкусы между собой. Создать логотип «Krash».

Продукты:

·        Конфета без сахара с протеином весом 15 грамм, вкус тирамису, лицевая часть (ширина 45 мм, высота 42 мм (в этот размер входит отступ по бокам 1см на швы, где не должно быть текста).

·        Батончик без сахара с протеином весом 40 грамм, вкус тирамису, лицевая часть (ширина 140 мм, высота 55мм (в этот размер входит отступ по бокам 1см на швы, где не должно быть текста).

Основные требования к дизайну: Оригинальный дизайн лицевой части, использование бесплатных шрифтов, с бесплатным использованием в коммерческих целях. Возможно использовать как основу черный фон с золотыми элементами.

Важно итоговый вариант представить в виде мокапа (дизайн, натянутый на форму батончика или конфет). Концепт можно представить на одном из видов продукта (конфеты или батончик).

Текст:

·        Акцент на фразе «Без сахара», «10% протеина»

·        Обозначить вкус: Тирамису

·        Логотип «Krash»

·        Протеиновый батончик / Протеиновая конфета

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