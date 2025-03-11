Дизайн этикеток для косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки22 просмотра

Требуется дизайнер для создания уникальных этикеток для косметических продуктов. Необходимо учесть требования к брендингу и целевой аудитории. Ожидается предложение нескольких вариантов дизайна на выбор.

Дизайн обложек
16 дней назад
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