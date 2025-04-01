Три баннера с Figma

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Закрыт17 заявок94 просмотра

Нужно нарисовать три баннера в Figma для сайта о приложении.

Один из баннеров выглядит как рука, держащая телефон, а внутри телефона скриншот приложения и этот скриншот мне нужно будет переодически самому заменять.

FigmaАдаптивный дизайнСоздание баннеровСоздание скриншотов
месяц назад
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