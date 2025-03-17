Баннер HTML5

$30
  1. Биржа фриланса
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Открыт5 заявок66 просмотров

Необходимо сделать анимированный HTML5 баннер размером 240х400 + 5 копий баннеров с другим текстом. Логотип для баннера будет предоставлен. Примерный сюжет: идет уточка с лейкой раскачиваясь, начинает поливать цветы и цветы вырастают. Выезжает логотип сверху. И выезжает рекламная фраза.

Создание анимацийСоздание баннеров
месяц назад
Артём
 
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