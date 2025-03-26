Разработка визуальной концепции бренда спортивного питания

Нужен специалист для разработки визуальной концепции бренда спортивного питания. Требуется создать фирменный стиль, дизайн упаковки и оформление для соцсетей (VK, IG, Telegram). Возможна дальнейшая работа над версткой сайта. Важно, чтобы у кандидата был опыт в брендинге и упаковке, желательно в смежных сферах, а также крутое портфолио и понимание современных трендов в дизайне. Необходимо указать адекватные сроки выполнения работы.