Дизайнер для бренда одежды на проект

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт5 заявок263 просмотра

Необходим дизайнер для разработки логотипа, создания сайта и бренд-бука для бренда одежды. Идеальный кандидат должен иметь стильное портфолио и опыт в верстке сайтов. Проект рассчитан на 2-3 недели, оплата будет обсуждена.

Дизайн одеждыСоздание логотиповСоздание сайтов
2 месяца назад
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