Требуется графический дизайнер для создания фирменного стиля адвокатского бюро. Необходимо разработать логотип, а также подготовить полиграфию и каталоги для презентации услуг. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Дизайнер для бренда одежды на проект
Необходим дизайнер для разработки логотипа, создания сайта и бренд-бука для бренда одежды. Идеальный кандидат должен иметь стильное портфолио и опыт в верстке сайтов. Проект рассчитан на 2-3 недели, оплата будет обсуждена.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для создания фирменного стиля нового бренда свечей. Задача включает разработку логотипа, цветовой палитры и других элементов визуальной идентичности. Ожидаются креативные идеи и примеры работ.Закрыт2 месяца назад
Необходим графический и веб-дизайнер для разработки визуала для социальных сетей, рекламных креативов, фирменных бланков, стикеров и аватаров. Также требуется создание презентаций, рекламной полиграфии, мерча и pdf документов, включая гайды и инструкции, а также разработка наружной рекламы.Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется креативный дизайнер для разработки фирменного стиля бренда одежды. Необходимо представить портфолио и примеры выполненных работ. Ожидается уникальный подход к созданию визуальной идентичности бренда.Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется обновление брендбука для стартапа ili, занимающегося AR-креативами. Необходимо провести аудит текущего брендбука, разработать новый визуальный стиль, обновить логотип и создать гайд по использованию фирменного стиля. Опыт в разработке брендбуков для digital-стартапов и знание AR-технологий приветствуются.Фирменный стиль9 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $35
Требуется разработать дизайн логотипа и обновить дизайн инвойса в формате PDF A-4, включая обе стороны. Обеспечить соответствие фирменному стилю компании.Фирменный стиль14 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $300
Ищется дизайнер для создания фирменного стиля и логотипа для онлайн-проекта по психологии. Требуется использование мягких форм и текстур, а также работа с 3D графикой. Бюджет составляет от 10000 до 30000 в зависимости от опыта и портфолио.Фирменный стиль6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для создания логобука для маркетингового агентства. Включает логотип, фирменные цвета и шрифты, а также правила использования элементов фирменного стиля.Закрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для создания прайса для Instagram Stories и печати. Необходим привлекательный и профессиональный дизайн, соответствующий фирменному стилю массажа. Учитывайте тематику и нишу, чтобы прайс выглядел современно и привлекал внимание клиентов.Фирменный стиль6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищется креативный специалист для разработки логотипа и фирменного стиля, создания бренд бука и сайта на Тильде. Необходим визуал для социальных сетей и дизайн презентаций. Отклики с примерами работ приветствуются, оплата обсуждается.Закрыт3 месяца назад