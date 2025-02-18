Графический и веб-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт3 заявки182 просмотра

Ищу графического и веб-дизайнера для создания визуала для социальных сетей, рекламных креативов, фирменных бланков, стикеров, аватаров и других материалов. Также требуется создание презентаций, рекламной полиграфии, мерча и pdf документов (гайды, инструкции и др.). Кроме того, нужно разработать наружную рекламу.

Дизайн рекламных материаловРазработка фирменного стиляСоздание аватарокСоздание презентацийСоздание стикеров
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Савелий
 
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