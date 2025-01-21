Дизайнер для онлайн-школы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт4 заявки209 просмотров

Ищем дизайнера для онлайн-школы. Обязанности включают разработку фирменного стиля для аккаунтов в соцсетях, создание презентаций и чек-листов для курсов/уроков, а также дизайн публикаций для социальных сетей. Требуется подтверждённый опыт работы и понимание целевой аудитории онлайн-школы. Опыт работы с проектами для школьников будет преимуществом. Необходима готовность оперативно решать задачи с 10:00 до 19:00 по будням по мск.

Дизайн постовСоздание презентаций
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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3 месяца назад
#1
Фирменный стиль