Дизайнер для онлайн-школы

Ищем дизайнера для онлайн-школы. Обязанности включают разработку фирменного стиля для аккаунтов в соцсетях, создание презентаций и чек-листов для курсов/уроков, а также дизайн публикаций для социальных сетей. Требуется подтверждённый опыт работы и понимание целевой аудитории онлайн-школы. Опыт работы с проектами для школьников будет преимуществом. Необходима готовность оперативно решать задачи с 10:00 до 19:00 по будням по мск.