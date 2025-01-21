Ищу фриланс графического дизайнера с опытом работы в спортивном секторе, в частности, в дизайне мерчендайза/значков и комплектов. Если у вас есть портфолио, которое может продемонстрировать такую работу, и вы хотите узнать больше, пожалуйста, свяжитесь со мной. Требования: Опыт работы в спортивном секторе, наличие портфолио.