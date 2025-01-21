Фриланс Графический Дизайнер

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Закрыт3 заявки229 просмотров

Ищу фриланс графического дизайнера с опытом работы в спортивном секторе, в частности, в дизайне мерчендайза/значков и комплектов. Если у вас есть портфолио, которое может продемонстрировать такую работу, и вы хотите узнать больше, пожалуйста, свяжитесь со мной. Требования: Опыт работы в спортивном секторе, наличие портфолио.

Дизайн одежды
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Кирилл
 
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3 месяца назад
#1
Фирменный стиль