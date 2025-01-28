Дизайн для бренда одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт2 заявки153 просмотра

Ищу супер креативного дизайнера для работы с брендом одежды. Пожалуйста, напишите в личку и прикрепите портфолио и кейсы.

Дизайн одежды
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
3 месяца назад
#1
Фирменный стиль