Разработать дизайн инвойса

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт14 заявок318 просмотров

Нужно разработать дизайн логотипа +
Нужно обновить дизайн инвойса. PDF A-4. (Обе стороны).
Оплата только пейпал или внутри сайта weblancer

Создание логотипов
3 месяца назад
bluerednight
Александр 
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