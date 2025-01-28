Ищется дизайнер для создания фирменного стиля и логотипа для онлайн-проекта по психологии. Требуется использование мягких форм и текстур, а также работа с 3D графикой. Бюджет составляет от 10000 до 30000 в зависимости от опыта и портфолио.
Разработать дизайн инвойса
Нужно разработать дизайн логотипа +
Нужно обновить дизайн инвойса. PDF A-4. (Обе стороны).
Оплата только пейпал или внутри сайта weblancer
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