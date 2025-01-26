Дизайнер для разработки мерча

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт2 заявки283 просмотра

Ищем дизайнера с опытом разработки мерча для долгосрочного сотрудничества. Нужны стильные вещи, которые можно реализовать для разных аудиторий. Уже есть фирменный стиль и первая версия мерча. Важно, чтобы дизайнер работал быстро (3-5 дней) и предоставил один примерный макет. Бюджет обсуждается.

Дизайн одежды
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
3 месяца назад
#1
Фирменный стиль
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад