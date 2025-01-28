Запрос на обновление брендбука для стартапа ili (AR-креативы)

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт9 заявок103 просмотра

Запрос на обновление брендбука для стартапа ili (AR-креативы)

О проекте:

ili — это инновационная платформа для создания и просмотра AR-креативов, которые дополняют инфраструктуру различных площадок (музеи, мероприятия, туристические объекты, бизнес-пространства) цифровыми 3D-моделями. Мы стремимся сделать наш бренд более ярким, запоминающимся и соответствующим нашим ценностям.

Что нужно сделать:

- Провести аудит текущего брендбука.

- Разработать обновленный визуальный стиль с учетом трендов digital и AR-технологий.

- Обновить логотип (по необходимости), цветовую палитру, типографику, фирменные элементы.

- Создать гайд по использованию фирменного стиля для веба, соцсетей, презентаций и маркетинговых материалов.

- Сформировать рекомендации по упаковке бренда в digital-среде.

Что мы ждем от вас:

- Опыт в разработке брендбуков для digital-стартапов.

- Знание актуальных трендов в дизайне и маркетинге.

- Понимание digital-продуктов и AR-технологий (будет плюсом).

- Умение работать в Figma

- Креативность, внимание к деталям и способность предлагать нестандартные решения.

Формат работы и условия:

- Удаленная работа.

- Сроки и бюджет обсуждаются индивидуально.

- Если вам интересно обновить бренд ili и помочь нам выделиться на рынке AR-креативов — пишите!

FigmaСоздание логотиповСоздание пользовательских интерфейсов
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