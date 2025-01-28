Требуется разработать дизайн логотипа и обновить дизайн инвойса в формате PDF A-4, включая обе стороны. Обеспечить соответствие фирменному стилю компании.
Запрос на обновление брендбука для стартапа ili (AR-креативы)
Запрос на обновление брендбука для стартапа ili (AR-креативы)
О проекте:
ili — это инновационная платформа для создания и просмотра AR-креативов, которые дополняют инфраструктуру различных площадок (музеи, мероприятия, туристические объекты, бизнес-пространства) цифровыми 3D-моделями. Мы стремимся сделать наш бренд более ярким, запоминающимся и соответствующим нашим ценностям.
Что нужно сделать:
- Провести аудит текущего брендбука.
- Разработать обновленный визуальный стиль с учетом трендов digital и AR-технологий.
- Обновить логотип (по необходимости), цветовую палитру, типографику, фирменные элементы.
- Создать гайд по использованию фирменного стиля для веба, соцсетей, презентаций и маркетинговых материалов.
- Сформировать рекомендации по упаковке бренда в digital-среде.
Что мы ждем от вас:
- Опыт в разработке брендбуков для digital-стартапов.
- Знание актуальных трендов в дизайне и маркетинге.
- Понимание digital-продуктов и AR-технологий (будет плюсом).
- Умение работать в Figma
- Креативность, внимание к деталям и способность предлагать нестандартные решения.
Формат работы и условия:
- Удаленная работа.
- Сроки и бюджет обсуждаются индивидуально.
- Если вам интересно обновить бренд ili и помочь нам выделиться на рынке AR-креативов — пишите!
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