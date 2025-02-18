Создание фирменного стиля для крипто-комьюнити

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Закрыт4 заявки142 просмотра

Ищем дизайнера для создания фирменного стиля с нуля. Необходимо объединить все наши соц.сети и контент в уникальный стиль, включая создание логотипа. Ожидаем креативный подход и идеи от исполнителя. Пожалуйста, предоставьте портфолио с примерами фирменных стилей и условиями сотрудничества.

Создание логотипов
месяц назад
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Заявки фрилансеров

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