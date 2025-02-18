Необходим дизайнер одежды для создания коллекций платьев премиум-сегмента. Ожидается анализ модных тенденций, разработка дизайна и лекал. Работа удаленная, гибкий график, возможность проектной или постоянной занятости. Рассматриваются кандидаты из СНГ.
Создание фирменного стиля для крипто-комьюнити
Ищем дизайнера для создания фирменного стиля с нуля. Необходимо объединить все наши соц.сети и контент в уникальный стиль, включая создание логотипа. Ожидаем креативный подход и идеи от исполнителя. Пожалуйста, предоставьте портфолио с примерами фирменных стилей и условиями сотрудничества.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стильнет заявокЗакрытмесяц назад
Студия sueta.team приглашает графического дизайнера для участия в проекте ребрендинга. Требуется опыт в сборке ритейл бука, работа в сфере бьюти/FMCG, оформление экстерьера и интерьера магазина. Подробное ТЗ будет предоставлено в личной переписке.Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для создания логотипа, разработки сайта и бренд-бука для бренда одежды. Идеальный кандидат должен иметь стильное портфолио и опыт в верстке сайтов. Проект займет 2-3 недели. Оплата обсуждается.Закрыт2 месяца назад
Требуется графический дизайнер для создания фирменного стиля адвокатского бюро. Необходимо разработать логотип, а также подготовить полиграфию и каталоги для презентации услуг. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Закрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для создания фирменного стиля нового бренда свечей. Задача включает разработку логотипа, цветовой палитры и других элементов визуальной идентичности. Ожидаются креативные идеи и примеры работ.Закрыт2 месяца назад
Необходим графический и веб-дизайнер для разработки визуала для социальных сетей, рекламных креативов, фирменных бланков, стикеров и аватаров. Также требуется создание презентаций, рекламной полиграфии, мерча и pdf документов, включая гайды и инструкции, а также разработка наружной рекламы.Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется креативный дизайнер для разработки фирменного стиля бренда одежды. Необходимо представить портфолио и примеры выполненных работ. Ожидается уникальный подход к созданию визуальной идентичности бренда.Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется обновление брендбука для стартапа ili, занимающегося AR-креативами. Необходимо провести аудит текущего брендбука, разработать новый визуальный стиль, обновить логотип и создать гайд по использованию фирменного стиля. Опыт в разработке брендбуков для digital-стартапов и знание AR-технологий приветствуются.Фирменный стиль9 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $35
Требуется разработать дизайн логотипа и обновить дизайн инвойса в формате PDF A-4, включая обе стороны. Обеспечить соответствие фирменному стилю компании.Фирменный стиль14 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $300
Ищется дизайнер для создания фирменного стиля и логотипа для онлайн-проекта по психологии. Требуется использование мягких форм и текстур, а также работа с 3D графикой. Бюджет составляет от 10000 до 30000 в зависимости от опыта и портфолио.Фирменный стиль6 заявокЗакрыт3 месяца назад