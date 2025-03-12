Дизайнер одежды для бренда платьев премиум-сегмента

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
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Ищу дизайнера одежды для бренда платьев премиум-сегмента. Бренд находится в Дубае, но работа полностью удаленная, рассмотрим кандидатов из СНГ. От вас: – анализ актуальных тенденций – разработка дизайна и концепций для предстоящих коллекций – разработка лекал. Мы предлагаем: – удаленный формат работы – гибкий график – возможность как проектной, так и постоянной занятости – свободу в реализации творческих идей – достойную заработную плату. Присылайте мне в личные сообщения рассказ о вашем опыте и портфолио.

Дизайн одежды
2 месяца назад
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