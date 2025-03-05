Графический дизайнер для проекта ребрендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт3 заявки111 просмотров

Студия sueta.team ищет граф дизайнера на проектную работу в команду для большого проекта ребрендинга. Нужен человек с опытом сборки ритейл бука, лично или в команде, желательно в сфере бьюти/FMCG на оформление экстерьера и интерьера магазина. Более подробное ТЗ в личке.

2 месяца назад
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