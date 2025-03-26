Создание фирменного стиля для проекта общественного питания

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт5 заявок172 просмотра

Ищу талантливого дизайнера для создания фирменного стиля для нового проекта общественного питания. Работа с 0 от названия до упаковки.

месяц назад
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Заявки фрилансеров

Ричард
 
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месяц назад