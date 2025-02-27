Дизайн джиббитов для выставки

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт1 заявка200 просмотров

Необходимо разработать дизайн джиббитов для выставки. Компания занимается монтажом и продажей лифтов. Ожидается предоставление портфолио и прайс-листа. Без этих данных заявки не рассматриваются.

Дизайн объектов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ани
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
14 дней назад
месяц назад